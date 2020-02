vor 60 Min.

Ladendiebin wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete in Neusäß das verdächtige Verhalten einer Kundin. Sie irrte sich nicht.

Am Donnerstagmorgen beobachtete die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes an der Daimlerstraße in Neusäß gegen 7.15 Uhr eine Frau, die vor der Kasse in mehrere Geldbörsen blickte. Da ihr dies komisch vorkam, sprach sie die Frau, nachdem sie ein bisschen Ware bezahlt hatte, nach der Kasse an. Sie hatte den Verdacht, dass die Frau nicht bezahlte Ware in ihrem Rucksack mitführt.

Frau flüchtet aus dem Supermarkt und türmt mit dem Auto aus Neusäß

Sogleich nach der Ansprache flüchtete die Frau nach Angaben der Polizei in Richtung Parkplatz, stieg in ihren Wagen und fuhr weg. Eine Streife der Polizei stellte fest, dass die Frau in ihrem zurückgelassenen Rucksack gestohlene Ware im Wert von circa 450 Euro hatte. Das Fahrzeug der Frau sichtete eine weitere Streife der Polizeiinspektion Gersthofen dann später auf der B 2 in Fahrtrichtung Norden. Die Frau wurde angehalten. Hier stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass gegen die 53-jährige Frau zwei Haftbefehle bestehen. Sie wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls folgt darüber hinaus. (lig)

