vor 15 Min.

Ladeninhaber vertreibt bewaffneten Räuber in Stadtbergen

Ein unerschrockener Ladeninhaber hat am Mittwoch in Stadtbergen einen bewaffneten Räuber in die Flucht getrieben.

Stadtbergen

Von Matthias Schalla

Ein unerschrockener Ladeninhaber hat am Mittwoch in Stadtbergen einen bewaffneten Räuber in die Flucht getrieben. Der 37-Jährige ließ sich auch nicht davon einschüchtern, dass der Dieb ein Messer in der Hand hielt. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter, von dem eine ungefähre Beschreibung vorliegt.

Über die Überwachungskamera in seinem Lottogeschäft in der Bismarckstraße konnte gegen 17.30 Uhr der Ladenbesitzer beobachten, wie ein vermeintlicher Kunde aus dem Bereich hinter dem Tresen zwei Packungen Tabak aus dem Regal nahm. Der Inhaber eilte sofort in den Verkaufsraum und wollte den Mann zur Rede stellen. Dabei stellte er nach Auskunft der Polizei fest, dass der Täter ein Messer in der Hand hielt. Er bedrohte den Inhaber und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Doch davon ließ sich der 37-Jährige nicht beeindrucken.

Stadtbergen: Von dem Räuber liegt eine Personenbeschreibung vor

Der Ladenbesitzer ignorierte einfach die Forderung des Räubers und trat stattdessen mit dem Fuß in Richtung des Bewaffneten. Gleichzeitig griff er nach einem Hocker zur Verteidigung, der Täter gab daraufhin auf und ergriff die Flucht. Von dem Räuber liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, circa 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine dunkelgrüne Kapuzenjacke. Auf dem Kopf hatte er unter der Kapuze vermutlich ein Basecap. Maskiert war er mit einer schwarze Gesichtsmaske, an den Händen trug er blaue Einweghandschuhe. Der Räuber sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

