00:31 Uhr

„Lächeln to go“ für Wohnungslose

Die Praxisklasse der Anna-Pröll-Mittelschule hat ihren Erlös an die Einrichtung der Diakonie gespendet

Obwohl für die Absolventen der Praxisklasse der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule das Schuljahr schon zu Ende ist, haben sie sich noch einmal im Klassenzimmer eingefunden, um eine Spende an Christine Bürger von der Wohnungslosenhilfe der Diakonie zu übergeben.

Im ersten Halbjahr hatten sich die Schüler am Wettbewerb „History Award“ beteiligt und dafür ein „Lächeln to go“ in Form von Smiley-Buttons verkauft. Die Klasse war sich schnell einig, dass der Erlös Obdachlosen zugutekommen soll. Christine Bürger freut sich über die Spende von rund 100 Euro und berichtete den Schülern eindrucksvoll von ihrer Arbeit. Sie appelliert an alle, welche die Miete nicht rechtzeitig zahlen können oder damit gar in Rückstand sind, sich frühzeitig zu melden: Telefon 0173/5926228, E-Mail buerger.c@diakonie-augsburg.de. Je eher sie über Probleme Bescheid wisse, desto eher könne sie etwas unternehmen. Die Schüler der Praxisklasse haben mit ihrer Spende einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Menschen, die in akuter Not sind, schnell Hilfe erhalten können.

Die Praxisklasse ist ein von der EU gefördertes Modell zur Unterstützung von Schülern in den Abgangsklassen mit negativer Lernerfahrung. Der Schwerpunkt liegt auf der Beteiligung an Aktionen wie dem History Award, auf Projekten zur Berufsorientierung und Praktika in Betrieben. Der Lernstoff ist von Theorie entlastet. Auf diese Weise kann auch der Mittelschulabschluss erreicht werden. Die Schüler werden das ganz Schuljahr über von einer Sozialpädagogin unterstützt. Wenn Eltern und Schüler – auch über Gersthofen hinaus – an einem Wechsel in die Praxisklasse interessiert sind, können sie sich im Sekretariat der Schule melden. (AL)

