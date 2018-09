vor 34 Min.

Läuft das Diedorfer Theaterhaus künftig als Stiftung?

Das Diedorfer Theaterensemble startet mit Weltmusik in die neue Saison. „Aschenputtel“ ist das Weihnachtsmärchen. An eine neue Organisationsform wird gedacht.

Von Gerald Lindner

20 Stücke parallel im Repertoire, zwei Schauspielerensembles in Diedorf und Berlin – das Internationale Diedorfer Kinder und Jugendtheater Eukitea ist gut im Geschäft. Allerdings soll das Ensemble in naher Zukunft auf neue finanzielle Beine gestellt werden, erklärte Geschäftsführer und Spielleiter Stephan Eckl bei der Vorstellung des Programms in der neuen Spielzeit.

Gegründet wurde das Ensemble einst als „Spielwerk“ in Walkertshofen. Seit mittlerweile elf Jahren heißt es Eukitea und hat sein in fröhlichen Farben gehaltenes Domizil neben der evangelischen Kirche in Diedorf an der Lindenstraße. Acht Jahre benötigten Stephan Eckl und sein Team, um 15 Geldgeber und viele Kleinspender zu finden, die drei Viertel der Baukosten von insgesamt 1,8 Millionen Euro abdeckten. Hauptgeldgeber waren der Freistaat Bayern, der Landkreis Augsburg und der Bezirk Schwaben. Die Gemeinde Diedorf stellte das Grundstück zur Verfügung.

Langfristig sicherere Basis

Bisher wird das Eukitea als Gemeinnützige GmbH geführt. „Um das Unternehmen langfristig auf eine finanziell sicherere Basis zu stellen, wollen wir eine Stiftung gründen“, sagt Stephan Eckl. Wie das ablaufen kann, soll sich in den nächsten Wochen klären. „Denkbar wäre zunächst eine Förderstiftung, bevor wir dann das gesamte Unternehmen in eine Stiftung überführen“, so Eckl weiter. Positive Gespräche mit Landrat Martin Sailer habe es bereits gegeben, betont der Theaterprinzipal. Nun gehe es daran zu klären, welche Form einer Stiftung für das Eukitea am sinnvollsten sein. „Wir hoffen, dass wir da noch im Herbst Konkreteres bekannt geben können“, sagt Eckl.

Bis zum Jahresende 2018 werden die beiden Schauspielteams in Diedorf sowie der „Zweigstelle“ in Berlin wieder zwischen 460 und 470 Vorstellungen im Theaterhaus Diedorf sowie in Schulen und Kindergärten, aber auch auf deutschen und internationalen Festivals gespielt haben. „Wir sind so ausgebucht, dass wir momentan sogar prüfen, ob wir nicht noch ein drittes Spielerteam engagieren“, sagt Eckl.

Doch nun geht’s zunächst an die Herbst-/Wintersaison. Den Auftakt macht das Weltmusikkonzert „Sparkle of Joy“ mit Eukitea-Hauskomponist Fred Brunner und dem international gefragten Multi-Musiker Njamy Sitson. (Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr).

„Vom Mut ich selbst zu sein“ ist Teil zwei eines Seminars, bei dem Sich-Selbst-Annehmen spielerisch erarbeitet wird (Dienstag bis Donnerstag, 23. bis 25. Oktober).

Zauberstück im Diedorfer Theaterhaus

Am Sonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr feiert das neue Weihnachtsmärchen für Kinder ab vier Jahren mit Menschen und fantasievollen Puppen Premiere und ist dann in elf Vorstellungen bis zum 20. Januar zu sehen. „Traditionsgemäß liegt hier der Schwerpunkt bei Grimm-Märchen.“ Heuer hat sich das Eukitea-Team das „Aschenputtel“ ausgesucht. Begleitend dazu gibt’s die Ausstellung „Von betörenden Nixen, mutigen Königstöchtern und weisen Frauen“ sowie das Märchenquiz „Die Guten ins Kröpfchen?“.

Weiter geht’s am 9. Februar im musikalischen Programm mit der Veranstaltung „Rendez-vous – Barock trifft Lateinamerika“. Dazu haben sich die taiwanesische Gambistin Shen-ju Chang und der Saxophonist und Klarinettist Christian Elin zusammengefunden. Sie verbinden Barocke Klangwelten mit den Sphären des Tango nuevo und des Bossa nova.

Den Abschluss bildet an den Sonntagen 24. Februar und 3. März der Drachenfasching mit dem Stück „Der Spiegel des Drachen“ in einer Indoor-Fassung.

Themen Folgen