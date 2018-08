20:45 Uhr

Lagerhalle in Gersthofen brennt

In einer Lagerhalle in Gersthofen ist ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Brand in Gersthofen ausgerückt. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle.

In einer Lagerhalle in Gersthofen ist ein Brand ausgebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstag gegen 20.30 Uhr mit. Das Feuer brach demnach im Industriegebiet im Bereich Dieselstraße/Thyssenstraße aus. Nach ersten Informationen der Polizei soll niemand verletzt worden sein.

Innerhalb kurzer Zeit brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Nach Angaben der Polizei schlagen keine Flammen mehr aus dem Gebäude, es dringe aber noch Rauch heraus. Die Feuerwehr befinde sich unter anderem mit Atemschutzgeräten im Gebäude im Einsatz.

Zur möglichen Brandursache machten die Beamten noch keine Angaben.

In der Lagerhalle sind nach Angaben der Polizei verschiedene Firmen untergebracht. Unter anderem würde dort Tierfutter gelagert. (AZ)

