Lampen an einem Gersthofer Vereinsheim beschädigt

In der Nacht auf Samstag wird ein Vereinsheim an der Böhmerwaldstraße beschädigt. Ob es ein Einzeltäter oder mehrere Personen waren, ist unklar.

Randalierer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Vereinsheim in Gersthofen beschädigt. Die Täter beschädigten diverse Lampen an dem Gebäude.

Das Vereinsheim liegt an an der Böhmerwaldstraße. Ob es sich um einen Einzeltäter oder um mehrere Personen gehandelt hat, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (thia)