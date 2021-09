TSV Gersthofen liefert beim 4:4 wieder einen Fußball-Krimi

Warum Gerhard Hildmann nach dem dritten Unentschieden in Folge von einer Sado-Maso-Nummer spricht

Zweimal hatte der TSV Gersthofen zuletzt einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Beim 4:4 gegen den VfR Neuburg in den letzten drei Minuten und beim 2:2 gegen den FC Memmingen II in der zweiten Halbzeit wurde jeweils der Turbo gezündet. Wer geglaubt hatte, dass es nicht spannender und extremer geht, wurde enttäuscht. Im Auswärtsspiel beim SC Ichenhausen holten die Schwarz-Gelben diesmal sogar einen Drei-Tore-Rückstand auf und erreichten nach einem 1:4 noch ein nie mehr für möglich gehaltenes 4:4-Unentschieden. Gerhard Hildmann, der kurz vor Schluss von der Trainerbank verwiesen wurde, sprach nach dem Schlusspfiff von einer "Sado-Maso-Nummer für den Trainer". Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Rudi Kine mit einem abgefälschten Freistoß zum Ausgleich. Zuvor hatten zweimal Niklas Kratzer (53. und 71.) sowie Nico Baumeister (80.) getroffen.