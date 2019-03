05:34 Uhr

Landespolitik: Es gibt nichts, was an mir vorbei läuft

Fabian Mehring winkt ab – er will nicht Landrat werden. Lieber will der 30-Jährige in München für die Region kämpfen.

Für Fabian Mehring von den Freien Wählern ist ein "Traum in Erfüllung gegangen". Zu einer Landratskandidatur im Augsburger Land hat er eine klare Meinung.

Von Christoph Frey

Der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring von den Freien Wähler hat eine Kandidatur für den Landratsposten im Augsburger Land ausgeschlossen. „Mein Platz ist in München“, sagte Mehring gegenüber unserer Zeitung. Dort ist der 30-Jährige Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Zugleich ist er Fraktionsvorsitzender der FW im Kreistag und im Meitinger Marktgemeinderat.

Auf Kreisebene wollen die FW ihren Landratskandidaten für die Kommunalwahlen im März 2020 im kommenden Herbst bekannt geben. Ob sie in Meitingen, einer ihrer Hochburgen, den CSU-Amtsinhaber Michael Higl direkt herausfordern, werde noch überlegt, so Mehring. Grundsätzlich aber wolle seine Gruppierung bei den Kommunalwahlen den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fortsetzten.

Er hält nichts von falscher Bescheidenheit

Dieser hat den erst 30-Jährigen gleich in den Ältestenrat des Landtags befördert und als Parlamentarischen Geschäftsführer an eine der Schaltstellen der in München regierenden Koalition aus CSU und FW. „Es gibt nichts in der Landespolitik, was an mir vorbei läuft“, sagt Mehring, der offenbar nichts von falscher Bescheidenheit hält. „Ich bin mit dafür zuständig, dass die Koalition läuft.“

Privat wohnt der Doktor der Politikwisschenschaft nach wie vor im Meitinger Ortsteil Waltenhofen, auf der Praterinsel in München hat der Abgeordnete ein Zimmer, die Etagendusche teil er sich mit anderen Parlamentariern, die ebenfalls dort untergebracht sind, sein Stimmkreisbüro hat er in Meitingen eröffnet. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, bekennt der junge Politiker, der es im zweiten Anlauf in den bayerischen Landtag geschafft hat. Heute verhandle er mit prominenten Politikern wie Markus Söder, „von denen ich die allermeisten nur aus dem Fernsehen kannte“.

Das politische Gewicht für die Region einsetzen.

Sein dazu gewonnenes politisches Gewicht will Mehring für die Region einsetzen. Zentrale Themen dort seien neben der Uni-Klinik der Fachkräftemangel sowie der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm, dessen Bestandteil das dritte Gleis bis Dinkelscherben sein müsse. Um die anvisierte halbe Stunde Fahrtzeit zwischen Augsburg und Ulm einzuhalten, müsse eben Günzburg notfalls auf den direkten ICE-Anschluss verzichten, auch wenn das dem amtierenden Verkehrsminister Hans Reichhart (Kreis Günzburg) von der CSU sicher nicht gefalle.

Schon länger vertritt Mehring die Forderung, dass sich der Freistaat finanziell an der Augsburger Messe sowie dem Verkehrsverbund AVV beteiligen muss. In München und Nürnberg sei das auch der Fall. Dass auch Augsburgs CSU jetzt einen Einstieg des Freistaats beim AVV fordert, quittiert der junge Freie-Wähler-Politiker mit einem gewissen Schmunzeln. Andererseits fühlt er sich bestätigt.

Der Raum Augsburg ist neben dem Münchner und Nürnberger Raum die dritte Metropolregion in Bayern und habe ebenso Anspruch auf Förderung durch den Freistaat, sagt Mehring. „Dieses Thema müssen wir spielen, bis sie in München kotzen.“

