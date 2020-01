19:00 Uhr

Landfrauentag: „Arbeit, die sich lohnen muss“

In Gersthofen treffen sich Bäuerinnen aus der ganzen Region. Zu den Bauernprotesten haben sie Manches zu sagen.

Von Josefine Wunderwald

„Ich bin Bäuerin, wie auch schon meine Mutter und meine Oma vor mir, und ich bin stolz darauf.“ Solche Sätze hörte man beim Landfrauentag in der Gersthofer Stadthalle oft, obwohl der Beruf der Landwirte im Moment oft eher mit negativen Schlagzeilen verbunden ist. Seit Monaten gehen Bauern auf die Straßen, um gegen die aktuelle Agrarpolitik zu demonstrieren.

Die aktuellen Herausforderungen für Landwirte betont auch die junge Bäuerin Martina Grob aus dem Kreisvorstand der Landfrauen in ihrer Eröffnungsrede: „Eine Umwelt, die uns vor immer mehr Herausforderungen stellt, Bürokratie, die uns immer mehr Schwierigkeiten in den Weg legt und Verbraucher, die zwar mehr fordern, aber nicht alle bereit sind, mehr zu zahlen“. Sie erhoffe sich mehr Verständnis von der Bevölkerung – vor allem mehr Wertschätzung für die Arbeit der Bauern und Bäuerinnen. Dafür war sie in Augsburg schon auf der Straße.

Die harte Arbeit hinter jedem Lebensmittel

Die junge Landwirtin Lena Zimmermann bestärkt ihre Kollegin: „Hinter jedem Lebensmittel steckt harte Arbeit. Das ist Arbeit, die wir gerne leisten, aber auch Arbeit, die sich lohnen muss.“ Warum sich junge Frauen trotz der Schwierigkeiten dafür entscheiden, Bäuerin zu werden? „Für mich ist das der schönste Beruf der Welt“, sagt Martina Grob. Der Beruf der Bäuerin sei ein wertvoller Beruf, vor allem, da es ein Beruf im Einklang mit der Natur sei. Die 29-Jährige meint außerdem, dass sich der Beruf der Bäuerin in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt habe. Während Frauen früher auf dem Hof eher für den Familienzusammenhalt zuständig waren, seien sie mittlerweile voll im Betrieb eingebunden und könnten selbst Entscheidungen treffen.

Umdenken beim Einkaufsverhalten ist gefragt

Auch eine 74-jährige ehemalige Bäuerin kann dies bestätigen: „Viele Frauen machen das heute auch als Nebenerwerb und sind noch anderweitig berufstätig.“ Früher sei sie eher für die Kinder und das Haus zuständig gewesen. Doch beide Frauen verbindet vor allem der Wunsch nach einem Umdenken der Bevölkerung in ihrem Einkaufsverhalten. Landrat Martin Sailer zeigt sich begeistert von der Leidenschaft, mit der die jungen Landwirtinnen ihrem Beruf nachgehen. Im Hinblick auf die Bauernproteste und den Klimawandel appelliert er an die Gesellschaft, weniger mit dem Finger auf andere zu zeigen und stattdessen bei sich selbst anzufangen. Er sagt: „Die Landwirtschaft weiß, dass sich Dinge verändern werden, doch gesellschaftliche Themen funktionieren nur im Miteinander.“ Er blicke trotz der Herausforderungen hoffnungsvoll in die Zukunft und sei fest überzeugt von einer guten Zukunft für die Landwirtschaft. Allein im letzten Jahr habe er so viele Dorfläden miteröffnet wie noch nie zuvor. Es gebe ein Umdenken bei den Konsumenten, meint der Landrat: Viele seien auch bereit, für gute Produkte mehr zu zahlen.

In Gersthofen gibt‘s Tipps für Menschenkenntnis

„Wie kann man Menschen schneller einschätzen?“ Diese Frage beantwortet der Persönlichkeitstrainer und Schauspieler Stefan Grassmann aus Marktoberdorf in seinem Vortrag, der den größten Teil der Veranstaltung ausmacht. Er stellt dabei das System „DISG“ vor, nach welchem Menschen entweder Dominant, Initiativ, Stetig oder Gewissenhaft seien. Der Schauspieler weiß es, diese gekonnt nachzumachen, was beim Publikum immer wieder Lacher auslöst. Für musikalische Untermalung sorgt zwischen den Vorträgen der Landfrauenchor. Nach Kaffee und Kuchen und ausgiebigen Austauschmöglichkeiten wird der Nachmittag dann von einem Auftritt der historischen Tanzgruppe „Augusthana: Edle Patrizier“ und einer Modenschau mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) abgerundet.

