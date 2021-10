Landkreis Augsburg

03.10.2021

24 Stunden mit E-Auto: So lief die Aktion von Youtuber Andreas Haehnel

Andreas Haehnel fuhr 24 Stunden mit einem Elektroauto zwischen Zusmarshausen und Odelzhausen hin und her und sammelte so Spenden für bedürftige Menschen.

Plus Andreas Haehnel fährt er 24 Stunden lang zwischen Zusmarshausen und Odelzhausen hin und her. Damit will er nicht nur auf das Thema E-Mobilität aufmerksam machen.

Von Josefine Wunderwald

Unter einer der hochmodernen Ladesäulen der E-Tankstelle an der A8-Ausfahrt Zusmarshausen stehen zwei Stühle mit Decken und Polstern, dazwischen ein Tisch mit Getränken. Hier im "Sortimo-Innovationspark" ist das Basislager von Andreas Haehnel und seinen beiden Freunden, die zusammen von hier aus eine ambitionierte Aktion starten wollen: Von 12 Uhr am Samstagmittag bis zur selben Zeit am Sonntag fahren sie mit einem E-Auto zwischen Zusmarshausen und Odelzhausen hin und her. Damit wollen sie zeigen, dass E-Autos auch für Langstrecken geeignet sind, sagt Haehnel, Initiator und Organisator des Projekts.

