38-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg hat tausende Kinderpornos auf dem PC

Plus Die Polizei kam einem Mann aus dem westlichen Landkreis bei Ermittlungen im Darknet auf die Spur. Welche Strafe er bei einem Prozess bekommen hat.

Ein 38-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis ist wegen des Besitzes von tausenden Kinderpornos auf verschiedenen Medien verurteilt worden. Der Angeklagte bekam eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem muss der Mann 3000 Euro Geldauflage zahlen.