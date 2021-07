400 Termine frei: Impfzentrum Gablingen öffnet am Montagabend

Neues Angebot im Corona-Impfzentrum des Landkreises Augsburg: Am Montagabend (19. Juli) ist bis 20 Uhr auf. Es gibt noch 400 Termine für diesen Tag.

Um Berufstätigen auch außerhalb des Wochenendes ein adäquates Impfangebot machen zu können, sind im Impfzentrum Gablingen-Siedlung am Montag, 19. Juli 2021, erstmalig Impfungen von 12 Uhr mittags bis 20 Uhr abends möglich. "Derzeit sind noch gut 400 Termine für diesen Tag verfügbar", so Landrat Martin Sailer. Wer will, kann sich unter der Telefonnummer 0821 3102 3999 direkt einen Impftermin sichern. Sollte das Angebot gut angenommen werden, sind auch weitere Abendöffnungen des Impfzentrums denkbar. Das Impfzentrum Bobingen hat bereits seit seiner Öffnung im März freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Allerdings ist das Impfzentrum dafür im Regelfall sonntags geschlossen. Das teilt das Landratsamt mit. (AZ)