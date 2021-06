AVV prüft neue Preismodelle: Werden Bustickets auf dem Land günstiger?

Plus Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) prüft neue Preismodelle. Die Freien Wähler sagen: Busfahren auf dem Land ist zu teuer.

Die Freien Wähler bleiben dabei: Die Fahrpreise des AVV auf dem Land müssen runter. Das verdeutlichte die FW-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Melanie Schappin, bei einem Gespräch ihrer Fraktion mit der neuen Geschäftsführerin des AVV, Linda Kisabaka. Es sei das falsche Signal des AVV, die Fahrpreise für den ÖPNV im Landkreis weiter zu erhöhen, sagte Schappin. Nahezu alle im Kreistag vertretenen Parteien hätten sich im Wahlkampf für die Einführung eines 365-Euro-Ticktes ausgesprochen. Sie bedauere zutiefst, dass die Freien Wähler nach der Wahl nun wieder als Einzelkämpfer agieren, so Schappin.