Landkreis Augsburg

vor 20 Min.

AfD greift Landrat Sailer wegen Impfangebots für Schüler scharf an

Plus Rechtspopulisten halten die Aktion an Schulen im Landkreis Augsburg für verwerflich. Der Landrat nennt ihre Vorwürfe "absurd".

Von Christoph Frey

Als die Landkreisverwaltung ihre Impfpläne für Schüler und Jugendliche am Montag im Kreistag vorstellte, hatten die Mitglieder der AfD-Fraktion in der anschließenden Debatte geschwiegen. Erst am Donnerstag meldeten sie sich zu Wort. Das Unterfangen sei - so wörtlich - "verwerflich" und müsse sofort gestoppt werden. Auch Landrat Martin Sailer wurde scharf attackiert. Die Reaktion des CSU-Politikers ließ nicht lange auf sich warten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen