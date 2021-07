Am Wochenende feiern - und zwischendurch kurz zum Impfen gehen

Der Landkreis bietet in Neusäß und Thierhaupten Impfungen vor Ort an. Auch für die Einmalimpfung mit Johnson&Johnson gibt es zum Ferienstart Termine.

Wohin am Wochenende? Etliche Veranstaltungen locken wieder Besucherinnen und Besucher - etwa die "Sommertage" in Neusäß oder das Westernturnier beim Reitverein Thierhaupten. Beide Events bieten aber noch einen zusätzlichen Service: Die mobilen Impfteams des Landkreises sind am Samstag und Sonntag vor Ort, um den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zur Corona-Schutzimpfung möglichst einfach und niederschwellig zu ermöglichen. Wer will, kann sich also schnell und unkompliziert - quasi im Vorbeigehen - gegen Covid 19 impfen lassen. Mitzubringen ist der Personalausweis und gegebenenfalls der Impfpass. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Zweitimpfungen finden dann im Impfzentrum statt.

Solche Impfaktionen vor Ort plant der Landkreis übrigens noch mehrere in nächster Zeit - die genauen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben. Auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können bei den mobilen Teams geimpft werden - sie brauchen dafür aber die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern.

Fast 1800 Jugendliche wollen sich im Landkreis Augsburg impfen lassen

Die Schülerimpfungen werden im Landkreis sehr gut angenommen. Laut Landratsamt hatten sich bis Donnerstag bereits fast 1800 Jugendliche für eine Impfung im BayIMCO-System angemeldet und nahezu alle davon bereits eine Einladung erhalten.

An der Reitanlage Meir im Thierhauptener Ortsteil Ötz (Thierhauptener Straße 6) wird am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr geimpft, im Neusässer Rathaus jeweils von 14 bis 20 Uhr im Rahmen des Sommerfests am Rathaus - mit allerlei Schmankerl und sommerlichen Cocktails. Apropos Cocktails: Vom Genuss von Alkohol vor oder nach der Impfung wird jedoch abgeraten.

Noch bis Freitagmittag für die Einmalimpfung anmelden

Wer aber gerade im Hinblick auf die beginnende Urlaubszeit seinen Impfschutz bereits nach einer Impfung komplett haben will, bekommt im Landkreis Augsburg noch kurzfristig die Gelegenheit: "Wir bieten in unseren Impfzentren in Bobingen und Gablingen-Siedlung zum Beginn der Ferien für alle ab 18 Jahren Termine mit dem Vakzin von Johnson&Johnson an", erklärt Landrat Martin Sailer. Da man bei diesem Impfstoff nur eine Impfung benötigt, um bereits 15 Tage später den vollen Impfschutz zu erhalten, können von dieser Aktion besonders Urlaubsreisende profitieren. Interessierte können direkt über die Hotline des Landratsamtes unter Telefon 0821/3102-3999 bis jeweils Freitag, 12 Uhr, ihren Termin vereinbaren.

