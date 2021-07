Amt für Landwirtschaft: So sieht der neue Chef die Zukunft

Plus Axel Heiß leitet seit Kurzem das AELF in Stadtbergen. Für ihn ist die Zielrichtung im Bereich Landwirtschaft ganz klar.

Emotional geführte Debatten gibt es viele im Bereich Landwirtschaft und Forsten. Themen wie Tierhaltung, Biodiversität oder Erosion bewegen inzwischen auch Menschen, die sonst nicht viel mit Landwirtschaft zu tun haben. Axel Heiß ist sich da wohl zurecht sicher, dass ihn ein abwechslungsreiches Arbeitsleben erwartet. Seit Kurzem leitet der 57-jährige Neusässer das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - kurz AELF in Stadtbergen. Einiges hat sich seither geändert.