Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

An 26 Stationen: Am Sonntag kann in den Stauden geschlemmt werden

Von frisch geräucherten Forellen, über Obst und Gemüse bis hin zu Bier und wilden Kräutern: Die Direktvermarkter in den Stauden zeigen am Sonntag, was sie haben.

Von Matthias Schalla

Frisch geräucherte Forellen, fruchtige Brotaufstriche oder süßer Honig, direkt vom Imker – im Augsburger Land findet sich eine beeindruckende Vielfalt an den unterschiedlichsten Produkten. Bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher kamen in den Jahren vor Corona zum großen Regionaltag in Fischach. Auch in diesem Jahr will der Verein Naturpark Augsburg-Westliche Wälder gemeinsam mit ReAL-West die Direktvermarkter unterstützen. Von 11 bis 16 Uhr können am Sonntag, 3. Oktober, an insgesamt 26 Stationen die Händler besucht werden, um sich im persönlichen Gespräch über die Produkte und ihre Herkunft beraten zu lassen. Die einzelnen Stationen sind auch über das Radwegenetz gut erreichbar. Hofkäserei Peter , "Der Maierhof", Feigenhofer Str. 2, Achsheim. Käse- und Wollschweinprodukte.

Schmuttertaler Imkerei , Bauernstr. 24, Achsheim. Honig, Wabenhonig, Kerzen, Bienenwachstücher, Kosmetik, Met & Crêpes.

Pohl & Roth , (Schmuttertaler Imkerei). Bio-Beeren und -Gemüse, Fruchtaufstriche, Limes.

Zusamtaler Saftmanufaktur , (Schmuttertaler Imkerei). Apfel-, Mischsäfte, Cidré, Apfelsekt + Likör.

Hans Bauer , Gmias-Gärtle. Kohlstattweg 5, Adelsried. Kartoffeln, bunte Karotten, Haselnüsse, Zwiebel, Gemüse.

Stadel Bräu , Dillingerstr. 18, Adelsried. Bier und Softgetränke.

Schäferei Schurer mit Knopfwerkstatt und Filzgarten, Dorfanger 46, Baiershofen. Schaffelle, Filz- und Wollprodukte, Webstücke, Felle, Schafsmilchseife, Wolle.

Rothtal-Forellenzucht und Räucherei , Mühlangerstr. 4, Bieselbach. Lachsforellen, Saiblinge, Forellen (frisch auf Buchenholz geräuchert), Filets.

Hofladen "Beim hinteren Schäffler" , Hasenbergstr. 6, Bonstetten. Nudeln, Backspätzle, Wein, Likör, Säfte, eingemachtes Obst und Gemüse, Fruchtaufstriche.

Hofmetzgerei Zimmermann , Angerstr. 3, Gablingen. Fleisch- und Wurstwaren.

Kürbishof Kaufmann , Lützelburger Str. 4, Gablingen. Kürbisse, Zierkürbisse.

Geflügelhof Wirth , An der Kohlstatt 1, Horgau. Eier, Nudeln, Geflügel, Wurst, Liköre und Limes.

Ziegenhofkäserei Haider , Dorfstr. 52 A, Immelstetten. Ziegenkäse.

Johann und Waltraud Stölzle , Großhauserstr. 15, Lauterbrunn. Gedrechseltes aus heimischen Hölzern.

Servus Thesi, Staudenweg 2, Lutzenberg. Eier, Nudeln, Mehl, Kartoffeln, Haferdrink, Müslis, Honig, Naturdünger, Bauernhofeis.

Ölmühle Kappelbauer , St.-Leonhard-Str. 32, Maingründel. Bio-Leindotteröl, -Sonnenblumenöl, -Rapsöl, -Hanföl, -Sojaöl.

Oberwaldbacher-Hanfkiste, Wiegenfeld 12, Oberwaldbach. Hanfprodukte, frisches Steinofenbrot.

Bayernglück Haferdrink , St. Leonhard Str. 5, Schönebach (im Zusamtaler Wiesenei). Haferdrink, regionale Produkte.

Christa Sailer , Zur Mühle 2, Schönebach. Fruchtaufstriche, Pestos, Salze, Sirup, Gebäck, Walnussmehl und -Öl.

Heilpraxis in den Stauden , Austr. 4, Siegertshofen. Kräutermischungen zum Verräuchern, Kräuter und Blüten.

Wildkräuterführerin Ernestine Verdura (Heilpraxis in den Stauden). Wildfruchtliköre, Wildfruchtaufstriche, Naturseifen, Rosensirup.

Steppmair Hof , Bergstr. 9, Tussenhausen. Marmeladen, Sirup, Pesto, Liköre, Nudeln, Soßen.

Lanifi ca (Steppmair Hof) . Weberhandwerk, Wolle (Schaf, Lama, Alpaka), Färben mit Naturfarben.

Bio-Hofladen Ellenrieder , Hauptstr. 36, Ustersbach. Getreide, Getreideerzeugnisse, Mehl, Kartoffeln.

Obsthof Zott + Destillerie , Hauptstr. 32, Ustersbach. Obst (Äpfel, Birnen, Himbeeren), Liköre, Obstbrände, Gin.

Biolandhof Wiedenbauerhof, Wiedengasse 8, Ziemetshausen. Bio-Rindfleisch, -Hähnchen, -Nudeln, -Eier. Lesen Sie dazu auch Von Hof zu Hof auf der Schwäbischen Alb

