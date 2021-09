Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

An diesen Stellen wachsen im Augsburger Land die Pilze

Plus Wer noch nie Schwammerl gesucht hat, wird sich anfangs schwertun. Doch oft sieht man bereits auf den ersten Blick, ob sich eine Suche nach den Fruchtkörpern lohnt.

Von Matthias Schalla

Mit den Schwammerln ist es in der Regel so, wie mit günstigen Wohnungen. Kaum weiß man, wo es welche gibt, schon sind sie wieder weg. Doch das muss nicht sein. Schließlich bieten allein die Westlichen Wälder mehr als 60.000 Hektar bewaldete Fläche. Platz genug für Pilze aller Art, in aller Ruhe aus dem Boden zu schießen. Allerdings kennt nicht jeder die geheimen Stellen, die im Augsburger Land oftmals von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wir haben daher Experten gefragt, wie auch Neubürger mit wenigen Blicken erkennen, ob und wo sich eine Suche im Wald lohnen könnte.

