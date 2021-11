Analyse: Am häufigsten trifft Corona im Kreis Augsburg die Jungen

Plus Innerhalb eines Monats hat sich die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg versiebenfacht. Bei Kindern und Jugendlichen liegt sie über 1000.

Am 11. Oktober lag die Corona-Inzidenz im Augsburger Land bei 76. Wer hätte da gedacht, dass sie sich innerhalb eines Monats versiebenfachen würde? Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 527,2. Der Höchstwert der bisherigen Wellen lag bei 281, vor ziemlich genau einem Jahr. Diesen Herbst gibt es fast täglich ein neues Allzeithoch.