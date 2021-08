Angeklagte kann Vorwurf der Urkundenfälschung entkräften

Plus Um ihrem Bruder nicht den Pflichtteil aus dem Erbe zahlen zu müssen, soll eine Frau einen Vollstreckungsbescheid gefälscht haben. Vor Gericht kommt alles anders.

Zu der Anschuldigung, ein gerichtliches Schreiben gefälscht zu haben, um an den Pflichtteil ihres Bruder zu gelangen, hatte die Angeklagte eine klare Meinung. "Das ist totaler Unsinn", sagte die 57-Jährige aus dem westlichen Landkreis, die am Montag wegen angeblicher Urkundenfälschung vor Gericht stand. Es war sicherlich nicht das erste Mal, dass Richter Andreas Kraus zu Beginn einer Verhandlung solch vehemente Undschuldsbeteuerungen seitens eines oder einer Angeklagten gehört hat. Doch dieser Fall nahm tatsächlich schnell eine unerwartete Wendung.