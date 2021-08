Landkreis Augsburg

vor 20 Min.

Angela Ehinger bleibt Bezirksvorsitzende im Allgäu-Schwäbischen Musikbund

Plus Angela Ehinger wurde wieder zur Vorsitzenden des Bezirks 15 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund gewählt. Sie hatte eine besondere Botschaft für die Mitglieder.

Seit vielen Jahren engagiert sich Angela Ehinger als Vorsitzende des Bezirks 15 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM). Bei der Jahreshauptversammlung in Diedorf wurde sie in diesem Amt bestätigt. Die Berichte waren geprägt von der Corona-Pandemie und der dadurch verursachten monatelangen Auszeit. Und ASM-Präsident Franz Josef Pschierer hatte einige Forderungen an die Politik mitgebracht.

