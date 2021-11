Landkreis Augsburg

Ansteckung in den Schulen: Was Eltern jetzt wissen müssen

Bei den Selbsttests in den Schulen gibt es zunehmend positive Ergebnisse.

Plus Da sich derzeit viele Jugendliche anstecken und die Regeln verwirrend sind, ist die Verunsicherung groß. Wir erklären, wer in welchem Fall und wie lang in Quarantäne muss.

Von Angela David

Die erste Info kommt meistens über die Kinder oder eine Whatsapp-Gruppe: Der Schnelltest eines Schülers oder einer Schülerin war positiv. Ist der Kontakt zum eigenen Kind eng, sind die Familien schnell beunruhigt. Es folgt das Warten auf den PCR-Test und die Mitteilung vom Gesundheitsamt, wer in Quarantäne muss. Derzeit häufen sich die Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen. Im Landkreis Augsburg liegt die Inzidenz bei den Fünf- bis 14-Jährigen bei über 1000.

