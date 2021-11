Architekturwettbewerb im Kreis Augsburg: Das sind die 16 besten Häuser

Plus 16 Gebäude, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Im Landratsamt wurden die Sieger des Wettbewerbs zur Förderung der Baukultur im Augsburger Land vorgestellt.

Modern oder traditionell schwäbisch, Flachdach oder Ziegel - da war die Jury ganz offen. Die Mischung der 16 Gebäude, die am Montag beim Wettbewerb der Baukultur im Augsburger Land ausgezeichnet wurden, ist bunt. Innovativ sollten die Projekte sein und nachhaltig. Platzierung gab es unter den Siegerinnen und Siegern keine. Eine Gewerbeimmobilie war genauso vertreten wie Privathäuser und Schlösser oder Gaststätten mit jahrhundertelangen Geschichten. Zu letzteren zählt etwa die Alte Posthalterei in Zusmarshausen, wo schon Napoleon und Marie Antoinette übernachtet haben.