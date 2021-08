Auch der Landkreis nähert sich der entscheidenden Inzidenz von 35

Da das Robert-Koch-Institut am Sonntag für den Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 33,9 meldet, rücken auch hier die verschärften Regeln für Ungeimpfte näher.

Während in der Stadt Augsburg die neuen Regeln schon ab Montag gelten, da hier die Inzidenz bei 60,7 liegt, sind die Zahlen im Landkreis noch vergleichsweise niedrig. Das RKI meldete am Samstag eine Inzidenz von 31,2 und am Sonntag von 33,9 mit insgesamt 111.729 Infizierten seit Beginn der Pandemie. Am Wochenende sind insgesamt 37 neue Fälle hinzugekommen. Weitere Todesopfer gab es nicht.

In der Stadt Augsburg gelten ab Montag strenge Regeln

Nach den neuen Regeln in Bayern treten ab einer Inzidenz über 35 (nach drei Tagen hintereinander) strengere Regeln in Kraft, die vor allem Ungeimpfte empfindlich treffen. Dann besteht eine Testpflicht für Ungeimpfte für öffentliche Veranstaltungen, Innenräume der Gastronomie, Krankenhausbesuche, Indoor-Sportstätten, Dienstleistungsangebote wie Friseur sowie Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen und Kultureinrichtungen wie Museen und Büchereien. Dies alles müssen natürlich auch Landkreisbürgerinnen und -bürger bereits beachten, wenn sie in Augsburg etwas unternehmen.

Wie lange diese Regeln gelten, ist allerdings ungewiss. Bayern möchte wie Baden-Württemberg bald die 3G-Regel einführen, wonach man unabhängig von der Inzidenz geimpft, getestet oder genesen sein muss, um am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzunehmen.

Auch in Nachbarkreisen sind die Inzidenzen weit über 35

In manchen umliegenden Landkreisen liegen die Inzidenzen ebenfalls bereits deutlich über 35. Die Werte sind wie folgt: Dillingen 54,9; Günzburg 55,1; Unterallgäu 49,5; Donau-Ries 44,8. Besser sieht es im Osten aus: Aichach-Friedberg 26,7; Landsberg 15. (dav)

