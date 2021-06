Augsburg - Ulm: Bund Naturschutz will Bahnausbau an der A8

Plus Der Bund Naturschutz hat sich zum Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm positioniert: Er ist für eine neue Strecke an der A8 und gegen einen Ausbau der Bestandsstrecke.

Beim geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg spricht sich der Bund Naturschutz für den weitgehenden Neubau einer Trasse entlang der Autobahn aus. Diese bedeute die geringstmöglichen Eingriffe in die Natur, sagten Vertreter der größten bayerischen Naturschutzorganisation, die auch im Planungsbeirat der Bahn für das Milliardenprojekt vertreten ist, am Dienstag.