Aus Spaß wird Ernst: Kinderfoto bei Whatsapp wird zum Fall für die Polizei

Ein Foto eines nackten Jungen kursiert bei Whatsapp. Eine Frau meldet den Fall der Polizei wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Doch es gibt einen anderen Hintergrund.

Es ist ein Foto, das im Internet nichts verloren hat: Ein etwa sechsjähriger Junge mit entblößtem Unterkörper ist darauf zu sehen, teilt die Polizei mit. Er sitzt mit gespreizten Beinen auf einem Sofa. Daneben ein erwachsener Mann in Unterhose, der seinen Arm um die Schulter des Jungen legt. Ein Bild, das eine Frau aus dem Landkreis alarmierte. Sie meldete das Foto, welches sie bei Whatsapp gesehen hatte, der Polizei. Die ermittelte zunächst wegen des Verdachts auf Kinderpornografie. Doch schnell kamen die Beamten dem tatsächlichen Ursprung des Fotos auf die Schliche.

Ermittlungen wegen Whatsapp-Status: Kinderfoto ist bereits 15 Jahre alt

Schnell konnten die Ermittler laut Polizeibericht herausfinden, dass es sich bei dem erwachsenen Mann um ein nahestehendes Familienmitglied handelt. Die Beamten durchsuchten das Haus des Mannes, ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg. Die elektronischen Medien des Mannes wurden sichergestellt.

Wie und warum das Bild in seinem Whatsapp-Status gelandet ist, konnte schließlich auch geklärt werden: Das mutmaßlich kinderpornografische Foto wurde bereits vor etwa 15 Jahren aufgenommen, teilt die Polizei mit. Es zeigt Vater und Sohn auf der Couch sitzend in beschriebener Pose, ohne dass hierbei ein sexueller Missbrauch oder Ähnliches stattfand. Dieses Foto hatte der Sohn vor Kurzem wiederentdeckt. Er soll es als witzig gedachte Kindheitserinnerung an seinen Vater geschickt haben. Dieser wiederum fand es offenbar noch witziger, das Foto – in Absprache mit seinem Sohn – als Statusfoto einzustellen. Offenbar ohne sich dabei weitergehende Gedanken zu machen, wie es im Polizeibericht heißt.

Foto des nackten Jungen kann für Vater rechtliche Konsequenzen haben

Der zunächst im Raum stehende Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern hat sich damit nicht bestätigt. Doch die polizeilichen Maßnahmen waren für den 59-jährigen Vater laut Polizeibericht mehr als unangenehm. Und: Das Foto hat trotz des vermeintlich harmlosen Hintergrunds strafrechtliche Konsequenzen.

Der Mann muss sich nun wegen des Verbrechenstatbestands des Besitzes (oder sich Verschaffens) und der Verbreitung von Kinderpornografie verantworten, da er das Foto in Social-Media-Foren öffentlich gemacht hat, teilt die Polizei mit. Eine Straftat auf die laut Gesetz grundsätzlich eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren Haft drohen kann. Die Beamten warnen aus diesem Anlass davor, sich der Tragweite seines Handelns in sozialen Netzwerken bewusst zu sein, auch wenn dabei keine böse Absicht im Vordergrund steht.

