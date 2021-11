Landkreis Augsburg

Ausländeramt vergibt auch online Termine

Termine am Ausländeramt im Landratsamt können jetzt auch online gebucht werden.

Neuer Service am Landratsamt in Augsburg. In Schwabmünchen funktioniert er noch nicht.

Zur besseren Planbarkeit und um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist für persönliche Vorsprachen im Landratsamt Augsburg seit einigen Monaten eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Um den Bürgerinnen und Bürgern einen schnellen und unkomplizierten Weg zu ihrem Termin zu ermöglichen, führt das Amt für Ausländerwesen und Integration deshalb ab sofort ein Online-Terminbuchungssystem ein. Auf der Internetseite des Landkreises können unter www.landkreis-augsburg.de/auslaenderwesen entsprechend der regulären Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 7.30 bis 12.30 Uhr sowie zusätzlich donnerstags zwischen 14 und 17.30 Uhr Zeitfenster für alle ausländerrechtlichen Verfahren gebucht werden. Buchungen für die Außenstelle in Schwabmünchen sind vorerst nicht möglich. (AZ)

