Bärtchen, Hörner, Fadenkreuze: So massiv werden Wahlplakate beschädigt

Plus Wahlplakate sind ein beliebtes Ziel für Zerstörungen und Beschädigungen. Eine Gruppierung wird besonders massiv angegangen, ein andere bleibt weitgehend verschont.

Manche Kandidaten oder Kandidatinnen bekommen über Nacht Eselsohren verpasst, anderen wiederum wachsen plötzlich Hörner aus dem Kopf und immer wieder prangt auch mal ein Hitler-Bärtchen im Gesicht. Wahlplakate sind immer wieder beliebte Objekte, die Schmierfinken magisch anziehen. Doch nicht immer bleibt es bei Kritzeleien. Erst vor wenigen Tagen hat der Ortsverband der Grünen in Neusäß Anzeige erstattet, da zahlreiche Plakate zerstört wurden. Besonders angegangen wird zudem der Kandidat der AfD. Nur eine Partei bleibt bislang vom Vandalismus weitgehend verschont.