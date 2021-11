Bahnausbau: Alle vier Strecken stoßen auf großen Widerstand

Plus In den betroffenen Orten im Landkreis formiert sich der Protest gegen die ICE-Trasse Augsburg-Ulm. Doch eine der Routen muss es werden.

Die Bahnstrecke Augsburg-Ulm soll bis Dinkelscherben entlang der bestehenden Trasse ausgebaut werden. Das war jahrelang die einmütige politische Forderung aus dem Landkreis Augsburg. Kreistag und betroffene Kommunen haben sich hinter ihr versammelt. Doch nun, wo langsam klar wird, was das im Detail bedeutet, bröckelt diese Front.