Landkreis Augsburg

vor 13 Min.

Bahnausbau: Barrierefreie Bahnhöfe und neue Halte sind noch nicht vom Tisch

Plus Die Grünen schlagen Bahnhöfe in Wollbach und Adelsried vor, falls die neue Trasse nördlich der A8 gebaut wird. CSU und FW können sich das nicht vorstellen.

Von Katja Röderer

In 26 Minuten will die Bahn von Ulm nach Augsburg fahren. Damit das klappt, sollen neue Gleise verlegt werden, deren Verlauf quer durch die Landkreise Augsburg, Günzburg und Neu-Ulm für Debatten sorgt. Groß ist der Unmut derzeit im Holzwinkel. Hier hat die Marktgemeinde Zusmarshausen gerade erst sämtliche Trassen auf ihrem Gemeindegebiet abgelehnt. Das sind immerhin drei der vier vorgeschlagenen neuen Schienenverläufe. Noch ist nicht entschieden, wo der Fernverkehr zwischen Paris und Budapest später entlang fährt. Bekommen die Zusmarshauser am Ende vielleicht doch noch einen Bahnhof? Das haben zumindest die Grünen jetzt vorgeschlagen. Auch in Adelsried könnten die Züge halten, wenn es nach dem Eckpunktepapier geht, mit dem sich die Grünen im Tauziehen um den Bahnausbau positioniert haben.

Themen folgen