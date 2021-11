Bahnstrecke Ulm-Augsburg: Über diese Grundstücke könnte die Trasse laufen

Plus Jetzt sehen Anlieger klarer: Eine Karte zeigt, wo die vier möglichen Trassen der neuen oder ausgebauten Bahnstrecke Ulm-Augsburg verlaufen sollen. Auch manches Gebäude steht im Weg.

Was würde der Ausbau der vier verbliebenen Bahntrassen für mein Grundstück bedeuten? Wo verlaufen die Bahngleise dann unterirdisch in einem Tunnel oder über ein Brückenbauwerk? Auskunft über diese Fragen gibt recht detailliert seit Mittwoch eine interaktive Karte, auf der die Internetseite der mit dem Ausbau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg beauftragten Projektgruppe zu sehen ist. Neu dabei: Deutlich zu sehen ist, welche Gebäude der jeweiligen Bahntrasse zum Opfer fallen würden. Die Erkenntnis: Nicht nur Diedorf wird es treffen.