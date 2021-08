Bedienung an den Po gefasst? Verfahren gegen Wirt eingestellt

Plus Eine junge Frau behauptet, ihr damaliger Chef habe sie im Lokal bei der Arbeit sexuell belästigt. Der Wirt aus dem Landkreis Augsburg hält dagegen.

Ein Gastwirt aus dem Landkreis Augsburg soll zwei junge Frauen sexuell belästigt haben. Die damals Minderjährigen arbeiteten in der Wirtschaft des Mannes als Bedienungen. Eine der beiden behauptet, ihr damaliger Chef habe ihr immer wieder an den Po gefasst oder sie unsittlich umarmt. Nun landete der Fall vor Gericht. Dabei kommt die Frage auf, ob die junge Frau ihren damaligen Chef zu Unrecht beschuldigt.