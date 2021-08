Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Beim Binden der Kräuterbüschel sind die Frauen meist unter sich

Plus Am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt geht es auch um die Heilkraft der Kräuter. Wie die Frauen in Westendorf die Pflanzen sammeln und wie das Binden vor sich geht.

Von Angela David

An Mariä Himmelfahrt am 15. August feiern die Katholiken die Aufnahme Mariens in den Himmel. Aber darüber hinaus stehen die heilende Kraft der Kräuter und die Besinnung auf die Natur im Mittelpunkt. Denn für diesen Feiertag werden traditionell Wildkräuter zu bunten Büscheln (im Volksmund auch: Buschen) gebunden und dann in der Kirche geweiht.

