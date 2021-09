Beleidigungen haben auf Wahlplakaten nichts zu suchen

Plus Kaum ein Wahlplakat im Augsburger Land bleibt von Schmierereien verschont. Wer protestieren möchte, darf dies gerne anders tun.

Seien wir mal ehrlich. Wahrscheinlich jeder war schon mal versucht, den Filzstift zu zücken, um dem ungeliebten Kandidaten einer Partei ein Bärtchen oder ein blaues Auge zu verpassen. Haben wir natürlich nie gemacht. Schließlich ist es eine Sachbeschädigung und kann schlimmstenfalls sogar mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden. Wir haben lediglich ein wenig in unseren Schulbüchern oder Arbeitsblättern rumgekritzelt, Julius Cäsar ein Baseballkäppi aufgesetzt oder der Queen mit dem Bleistift den Mund so geschwärzt, bis nur noch ein einzelner Zahn übrig war. Alles recht harmlos und mit den Schmierereien auf den Plakaten nicht zu vergleichen.