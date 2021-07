Borreliose-Fälle häufen sich: Naturpark-Ranger gibt Tipps gegen Zecken

Plus Das feuchtwarme Wetter der vergangenen Wochen führt zur Zecken-Hochsaison im Augsburger Land. Worauf beim Waldspaziergang zu achten ist.

In der Regel bekommt man es zunächst gar nicht mit. Beim Waldspaziergang beißt sich eine Zecke fest. Passt man nicht auf, saugt sich der ungebetene Gast fest - und überträgt gefährliche Krankheiten. In den vergangenen Wochen häufen sich laut Gesundheitsamt Fälle von durch Zecken übertragene Krankheiten. Das feuchtwarme Wetter sorgt dafür, dass die Insekten zurzeit Hochsaison haben.