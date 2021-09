Briefwahl-Boom im Kreis Augsburg: Fällt die Entscheidung schon vor der Wahl?

Plus So viele Bürgerinnen und Bürger wie noch nie haben ihr Kreuzchen zur Bundestagswahl schon gesetzt. Warum es für Verwaltung und Wahlhelfer deshalb besonders stressig wird.

Immer mehr Menschen setzen ihr Kreuzchen schon vor der Bundestagswahl. Der Trend geht auch im Augsburger Land eindeutig zur Briefwahl. Mancherorts hat knapp die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Ein großer Teil davon hat sie auch schon abgeschickt - lange vor dem eigentlichen Wahlsonntag am 26. September. Für die Verwaltungen heißt das: mehr Arbeit. Warum ist die Briefwahl so beliebt?