Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Bundestagswahl: Zehn Kandidaten, mehr als 4000 Helfer

Die per Briefwahl eingegangenen Stimmzettel zur Kommunalwahl werden in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen sortiert. Im Augsburger Land wird mit einem Briefwahlanteil von bis zu 50 Prozent gerechnet.

Plus Die Pläne stehen: So soll die Bundestagswahl in den 60 Kommunen des Wahlkreises Augsburg Land ablaufen.

Von Christoph Frey

Die Tage vor der Wahl bedeuten noch einmal ein bisschen Qual: Flyer verteilen, Klingeln putzen, Podiumsdiskussion oder Infostand. Das Programm der Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag ähnelt sich. Am Samstagnachmittag ist dann Schluss, Ausspannen mit der Familie, Wählen gehen "bis am Nachmittag die Spannung steigt," wie Stefan Lindauer sagt. Der Grüne ist einer von zehn Direktkandidatinnen und -kandidaten, die im Wahlkreis Augsburg Land zur Wahl stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen