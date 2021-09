Bundestagswahl im Augsburger Land: Hohe Verluste für Durz und die CSU

Plus Die CSU sichert sich im Wahlkreis Augsburg Land wieder den Wahlsieg, stürzt aber auf historisch schlechte Werte ab. Die SPD landet auf Platz zwei.

Hansjörg Durz hat die Wahl im Augsburger Umland gewonnen. Der CSU-Politiker und seine Partei mussten aber deutliche Verluste hinnehmen. Platz zwei in der Wählergunst gingen an Heike Heubach und die SPD. Große Zuwächse erzielten auch die Freien Wähler, die allerdings keine Chance auf ein Bundestagsmandat haben. Dieses Bild zeichnete sich gestern Abend ab, als knapp 400 von 527 Wahllokalen ausgezählt waren.