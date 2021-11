Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Corona-Booster treiben die Impfzahlen im Kreis Augsburg nach oben

Plus Im Landkreis Augsburg wollen wieder mehr Menschen die Spritze gegen Corona. Die Zahl der Erstimpfungen in einer Woche nimmt aber nur leicht zu.

Von Marco Keitel

9080-mal haben Ärztinnen oder Helfer vergangene Woche im Landkreis Augsburg einen Menschen gegen Corona geimpft. Das geht aus der Statistik des Landratsamtes hervor. So viele Spritzen gegen Corona in einer Woche hat es seit Monaten nicht gegeben. Bedeutet das, die steigende Inzidenz und die seit Wochen vollen Intensivstationen bringen die Impfkampagne ins Rollen? Das ist Definitionssache. Fakt ist: Im Landkreis Augsburg wird so viel geimpft wie lange nicht. 5219 Impfungen hat es in der Vorwoche gegeben, etwa 4000 in der Woche davor. Aber während die Gesamtzahl der Immunisierungen steigt, schrumpft der Anteil der Erstimpfungen.

