Landkreis Augsburg

18:06 Uhr

Corona: Der Kreis Augsburg kämpft gegen die Impfmüdigkeit

Plus Der Kreis hat Tausende Dosen an Impfstoff auf Vorrat. Doch wo bleiben die Menschen, die sich impfen lassen wollen? Nun sollen Sonderaktionen helfen.

Während der Landkreis Augsburg die Öffnungszeiten der Impfzentren ausweitet und eine Sonderimpfung für Schulabgänger vorbereitet, registriert seine Verwaltung eine zunehmende Impfmüdigkeit im Kreis Augsburg. Nach Aufhebung der Priorisierung sei es zu keinem erhöhten Andrang in den Impfzentren gekommen, hieß es auf Anfrage unserer Redaktion. Vielmehr sei das Gegenteil eingetreten: "Seit Anfang der vergangenen Woche ist die Impfbereitschaft im Landkreis, wie an den Zahlen der Wartenden in den Priorisierungsgruppen erkennbar ist, massiv zurückgegangen", so der zuständige Geschäftsbereichsleiter im Landratsamt, Michael Püschel.

