Corona: Die Inzidenz im Augsburger Land fällt weiter

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Augsburg innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) ist am Wochenende weiter gesunken. Am Sonntag lag sie bei 29,2.

Die Zahl der Corona-Infizierten sinkt weiter: Mit der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 29,2 laut Robert-Koch-Institut war Sonntag der erste Tag im Landkreis Augsburg unter dem Grenzwert von 35 seit langer Zeit. Das Gesundheitsamt im Landratsamt errechnete knapp 29,1. Nachdem der Landkreis am Samstag bereits den fünften Tag in Folge unter dem Grenzwert von 50 lag, treten ab Montag weitere Lockerungen in Kraft. Sollte die Inzidenz im Landkreis Augsburg fünf Tage lang in Folge unter 35 bleiben, können am übernächsten darauffolgenden Tag erneut Lockerungen in Kraft treten. Erfreulich ist auch, dass es keine weiteren Todesfälle durch oder mit Corona gegeben hat.

So ist die Inzidenz in anderen Landkreisen in Schwaben

Am Samstag betrug die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut noch 35,9, laut Landratsamt 35,7. Allerdings werden an den Wochenenden nicht immer alle Fälle gleich gemeldet. Noch besser da standen am Sonntag der Landkreis Aichach-Friedberg (16,3) und der Landkreis Landsberg (21,6). Mit 99,2 hat der Landkreis Günzburg den höchsten Wert unter den Nachbarlandkreisen. Dillingen lag bei 51,8 und das Donau-Ries hatte einen Inzidenzwert von 48,6. (lig)

