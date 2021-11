Corona: Drei neue Todesfälle und sinkende Inzidenz im Landkreis Augsburg

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg geht nach dem verlängerten Wochenende weiter zurück. Aber die Kliniken werden voller und die Todesfälle mehr.

Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Augsburg eine Corona-Inzidenz 261,8. Den zweiten Tag in Folge geht der Wert damit zurück. Dennoch bleibt die Inzidenz wesentlich höher als im bundesweiten Vergleich, wo der Wert bei 147 liegt.

Dazu kommt: Laut RKI gibt es drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie sind im Augsburger Land 252 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Corona: Drei neue Todesfälle im Landkreis Augsburg

Auch in den Krankenhäusern ist die Lage weiter angespannt. In Bayern steht die Krankenhausampel, die für die Regeln entscheidend ist, zwar auf Grün. Sie nähert sich dem roten Licht aber schneller als dem gelben. Die Ampel bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind.

In den vergangenen sieben Tagen sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 487 Menschen mit Corona in die Klinik gekommen. Ein leichter Rückgang. Aber immer mehr davon landen auf der Intensivstation. Aktuell sind es dort bayernweit 459 Corona-Patientinnen und -Patienten. Beim gelben Licht kommen FFP2-Maskenpflicht und Kontaktbeschränkung zurück. Außerdem würden nur noch PCR-Tests als Nachweis gelten. Beim roten Licht überlegt sich die Landesregierung spezielle Regeln.

Auch wenn die Ampel noch auf Grün steht, könnten schon heute neue, vermutlich strengere Regeln beschlossen werden. Um darüber zu entscheiden, tagt das bayerische Kabinett. (mjk)