Corona-Impfung für Kinder: Unsicherheit bei Eltern und Ärzten im Kreis Augsburg

Plus Soll ich mein Kind impfen lassen? Diese Frage stellen sich viele Eltern. Zugelassen ist das Vakzin schon lange, doch noch ist die Zurückhaltung groß.

Startet das neue Schuljahr mit vielen geimpften Kindern? Politisch wird diese Frage zur Zeit heiß diskutiert. Ministerpräsident Markus Söder macht Druck. Bislang lautet die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko): Impfungen für Kinder nur in Ausnahmefällen. Zugelassen ist der Stoff des Herstellers Biontech/Pfizer aber für alle ab zwölf Jahren. Wie gehen Eltern im Augsburger Land damit um?