Landkreis Augsburg

17:45 Uhr

Corona-Impfung im Landkreis Augsburg für 2021 fast ausgebucht

Den Aufkleber von Biontech und Moderna wollen aktuell wieder viele Menschen aus dem Landkreis Augsburg in ihrem Impfpass haben. Die Frage ist: Gibt es genug Impfstoff?

Plus Die große Mehrheit der Impftermine in den Zentren und bei Vor-Ort-Aktionen sind für heuer vergeben. Damit die Kapazität bald wieder steigt, muss mehr Impfstoff her.

Von Marco Keitel

Nur wenige Wochen ist es her, da konnten sich Landkreisbewohnerinnen und -bewohner bei Vor-Ort-Aktionen einfach spontan die Spritze gegen Corona abholen. Mit der Inzidenz, den Todesfällen und der Auslastung der Intensivbetten ist die Nachfrage gestiegen. Die ersten Aktionen wurden terminpflichtig. Mittlerweile sind auf der Internetseite des Landratsamtes alle sechs verbleibenden Vor-Ort-Impfungen für 2021 mit einem roten Stempel gekennzeichnet: "Ausgebucht."

