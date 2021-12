Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Corona-Impfung ist im Kreis Augsburg so begehrt wie seit Frühjahr nicht mehr

Plus Immer mehr Menschen lassen sich im Landkreis Augsburg impfen. Nach wie vor sind es vor allem diejenigen, die schon zwei Spritzen gegen Corona bekommen haben.

Von Marco Keitel

Nach einem massiven Durchhänger bei der Impfkampagne in Sommer und Herbst, gibt es jetzt im Augsburger Land von Woche zu Woche mehr Immunisierungen. Zuletzt waren es so viele, wie seit dem Frühjahr nicht mehr. In den vergangenen sieben Tagen haben Ärzte und Ärztinnen sowie Helfer und Helferinnen 12.386 Spritzen gegen Corona verteilt. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es 9080, Anfang November im gleichen Zeitraum rund 4000. Die Nachfrage wächst rasant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen