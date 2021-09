Landkreis Augsburg

vor 35 Min.

Corona-Impfung kommt im Landkreis Augsburg näher zu den Menschen

Bald hat der Landkreis Augsburg nur noch halb so viele Impfzentren: Das in Gablingen schließt zum Monatsende, das in Bobingen wird kleiner.

Plus Bald hat der Landkreis Augsburg nur noch halb so viele Impfzentren: Das in Gablingen schließt zum Monatsende, das in Bobingen wird kleiner. Wie es weitergeht.

Von Marco Keitel

Das Impfzentrum in Gablingen bei Gersthofen schließt zum 30. September. Das hat das Landratsamt in Augsburg am Dienstag angekündigt. Die Einrichtung in Bobingen bleibt geöffnet. Auslöser für diese Entwicklung ist nach Angaben der Behörde eine Neuausrichtung der Impfstrategie, welche die Staatsregierung in München beschlossen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen