Corona-Impfungen: Telefon-Chaos bei Hausärzten im Kreis Augsburg

Wie bekomme ich einen Impftermin beim Hausarzt? Bei Arzthelferin Nagihan Aydin von der Arztpraxis Fritsch-Bauer/Reich/Trautner in Stadtbergen laufen ohne Pause die Anfragen per Telefon ein.

Plus Seit Donnerstag dürfen Hausärzte im Kreis Augsburg Impfstoff von Biontech und Moderna verwenden. Schon jetzt ist klar, dass es Engpässe geben wird – außer bei AstraZeneca.

Acht Leitungen hat die Telefonanlage des Ärztezentrums Lechfeld. Trotzdem kommen Impfwillige oft nicht gleich durch. Die Telefone liefen schon seit Tagen heiß, erklärt Tobias Mollemeyer von der Großpraxis in Untermeitingen. Er bittet die Patienten um Geduld, wenn es etwas länger dauert. Nur vereinzelt sei Unmut an der Theke zu spüren. "Aber schlechte Laune ist jetzt nicht förderlich", sagt er, "wir machen wirklich, was wir können. Wir sind schon im roten Bereich."

