Corona-Inzidenz: Im Kreis Augsburg könnten bald Lockerungen möglich sein

Die Corona-Inzidenz sinkt am Mittwoch im Landkreis Augsburg weiter. Wo bald gelockert werden könnte und welche Regeln aktuell gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter. Laut Robert Koch-Institut ( RKI) liegt sie am Mittwoch bei 150,3. Damit ist der Wert um zehn Punkte tiefer als noch am Vortag.

Dennoch liegt das Augsburger Land deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der am Mittwoch laut RKI bei 133 ist. Auch in Bayern ist die Inzidenz mit 140 etwas niedriger als im Landkreis Augsburg.

Für den Einzelhandel im Kreis Augsburg könnte es bald Lockerungen geben

Vor allem Einzelhändler können sich freuen, falls die Inzidenz den Wert von 150 unterschreitet und fünf Tage lange darunter bleibt. Das Click & Collect, also das Abholen von vorher Bestelltem, könnten sie dann um Click & Meet ergänzen: Sie dürften wieder Kunden reinlassen – mit Termin und negativem Corona-Test. Vollständig Geimpfte brauchen keinen Test.

Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Landkreis Augsburg

Aktuell gelten folgende Regeln:

Ausgangssperre: Die Ausgangssperre gilt von 22 bis 5 Uhr. Für vollständig Geimpfte und Genesene soll die Ausgangssperre bald nicht mehr gelten.

Die Ausgangssperre gilt von 22 bis 5 Uhr. Für vollständig Geimpfte und Genesene soll die Ausgangssperre bald nicht mehr gelten. Kontakte sind auf einen Hausstand und eine weitere Person beschränkt (Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene sind davon ausgenommen).

sind auf einen Hausstand und eine weitere Person beschränkt (Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte oder Genesene sind davon ausgenommen). Handel: In Geschäften mit Kundenverkehr ist nur noch "Click & Collect" erlaubt (Ausnahme täglicher Bedarf).

In Geschäften mit Kundenverkehr ist nur noch "Click & Collect" erlaubt (Ausnahme täglicher Bedarf). Sport: Individualsport ist erlaubt, Mannschaftssport verboten.

Individualsport ist erlaubt, Mannschaftssport verboten. Kitas: Kindertageseinrichtungen sind geschlossen. Es gelten die Regelungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Notbetreuung.

Kindertageseinrichtungen sind geschlossen. Es gelten die Regelungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Notbetreuung. Schulen: In der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschule sowie in sonstigen Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Schüler anderer Klassen lernen zu Hause. Ab Montag, 10. Mai, findet an Grundschulen, der Grundschulstufe der Förderzentren und den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen wieder Wechsel- und Präsenzunterricht statt, solange die Inzidenz unter 165 liegt. Für alle anderen gilt hier weiter der Schwellenwert 100.

In der Stadt Augsburg steigt die Inzidenz wieder, hier liegt der Wert bei 174. Auch in Günzburg hat sich die Tendenz gewendet, der Landkreis hat die 200er-Marke wieder überschritten und ist nun bei einer Inzidenz von 209. In vielen Nachbarlandkreisen sinkt der Wert derweil weiter. Aichach-Friedberg: 118, Dillingen: 101, Donau-Ries: 144, Landsberg: 62, Ostallgäu: 147, Unterallgäu: 198. (mjk)

