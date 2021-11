Corona-Inzidenz bei 374,8: Hier gibt es die meisten Infizierten im Kreis Augsburg

Die Corona-Zahlen entwickeln sich im Landkreis Augsburg weiter steil nach oben. Jetzt hat das Landratsamt wieder Zahlen aus den einzelnen Gemeinden veröffentlicht.

Die Corona-Zahlen im Landkreis steigen weiter rasant an. Deswegen gilt das Augsburger Land seit dem Wochenende als Hotspot, deshalb gelten neue Regeln. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 374,8 - am Freitag waren es noch 326,7. Besonders die Städte sind betroffen.

So viele Menschen haben sich in den vergangenen zwei Wochen laut Landratsamt Augsburg in einigen Kommunen mit dem Covid-19-Virus infiziert: In der Stadt Königsbrunn waren dies Stand Samstag 250. In Gersthofen haben sich innerhalb von 14 Tagen 180 Menschen neu infiziert, in Neusäß 123, in Bobingen 104, in Schwabmünchen 100 und in Stadtbergen 77. Die wenigsten Infizierten meldet das Landratsamt für Kühlenthal (zwei), Ustersbach, Heretsried, Hiltenfingen, Mittelneufnach und Ellgau (jeweils drei) sowie Westendorf (vier). (lig)

