Corona-Inzidenz bewegt sich im Landkreis Augsburg wieder auf die 10 zu

Die ansteckendere Delta-Variante führt auch im Landkreis Augsburg dazu, dass es wieder mehr Covid-Infizierte gibt. Die Inzidenz beträgt laut RKI aktuell 9,1.

Die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus führt auch im Landkreis Augsburg dazu, dass es wieder mehr Covid-Infizierte gibt. Damit setzt sich der Aufwärtstrend bei den Infektionszahlen weiter fort - allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz (neue Ansteckungen durch das Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner) stieg am Freitag laut Robert-Koch-Institut auf 9,1 an. Tags zuvor lag sie noch bei einem Wert von 6,3.

Steigende Corona-Infektionszahlen nicht nur im Landkreis Augsburg

Der Trend ist auch in den Nachbarlandkreisen bemerkbar: Aichach-Friedberg, vor zwei Tagen noch bei einer Inzidenz von unter Eins, liegt nun bei 3,0, der Landkreis Günzburg stagniert bei 6,3 und im Donau-Ries beträgt die Inzidenz 9,7, in Dillingen liegt sie bei 8,3. (AZ)

